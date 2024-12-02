Страхование средств на электронных кошельках могут запустить в России в 2025 году

Максимальная сумма может составить 1,4 млн рублей. О законопроекте узнали «Известия».

Законопроект о страховании средств на электронных кошельках будет представлен в начале следующего года, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Документ может вступить в силу уже в 2025 году. Пока инициатива готовится к внесению, но рассмотреть ее планируют оперативно, поскольку она направлена на защиту денег россиян.

– Речь идет о средствах граждан, поэтому будем стремиться быстрее принять, – заявил Анатолий Аксаков.

Банк России концептуально поддерживает законопроект, сообщили в пресс-службе регулятора. Сейчас инициатива находится на этапе обсуждения с Минфином. Редакция задала ведомству вопрос об этом.

Лимит возмещения не будет превышать 1,4 млн рублей (в совокупности с денежными средствами на обычных банковских счетах и вкладах граждан в этой финансовой организации), уточнили в ЦБ. При этом страховать будут средства только на подтвержденных электронных кошельках (тех, где человек прошел полную идентификацию). Лишь в таком случае будет возможно установить получателя страховой выплаты.

По прогнозам аналитиков ВТБ, рынок привлечения в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Не исключено, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов.