Татьяна Степанова: «Рынок акций недооценен»

Готов ли фондовый рынок конкурировать с банковскими депозитами, когда их доходность превышает 20% годовых? Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций» [1], считает, что вполне готов. Как монетарная политика Банка России влияет на рынки акций и облигаций и какие ожидания есть сейчас у инвесторов, она рассказала в ходе круглого стола «Есть ли жизнь при ставке 21%?», организованного порталом SIA.RU и Газетой Дело.

По словам Татьяны Степановой, на рынок акций в настоящее время влияют два основных фактора. С одной стороны, это возможность потепления отношений между США и Россией и всего позитивного, что из этого следует: снижения санкционного давления, улучшения диалога с другими западными партнерами. С другой – жесткий курс монетарной политики Банка России, который сдерживает рост.

– Но рынок всегда смотрит на несколько шагов вперед, и инвесторы уже могут закладывать разворот ключевой ставки в 2025 году. Причем чем быстрее и больше ЦБ РФ сейчас поднимет ключевую ставку, тем скорее мы пойдём на снижение в перспективе и тем быстрее оно будет, – рассказала Татьяна.

В целом она отметила, что российский рынок акций находится в фазе огромной недооцененности. Но на длинной дистанции ценные бумаги с дальней дюрацией именно в такие периоды, как сегодня, становится максимально привлекательными.

Татьяна Степанова напомнила о важности диверсификации инвестиций. По ее словам, обычно часть портфеля размещается в акциях, часть в облигациях, часть в деньгах. И, в зависимости от ситуации на рынке, доли этих вложений меняются.

Разумеется, многое зависит от «аппетита на риск» у инвестора. Кто-то даже при существенно более низких ставках покупал только максимально консервативные долговые бумаги и не рассматривал для себя альтернативные решения. А кто-то достаточно успешно пережидает «просадки» на рынке акций и получает свою прибыль.

– Конечно, при любой стратегии разумно использовать актуальные возможности. Сейчас, на фоне высоких ставок, очень интересны фонды денежного рынка, а также облигации-флоатеры, оба инструмента высоколиквидны и дают возможность с минимальными рисками получать в текущей конъюнктуре доходность, сопоставимую с ключевой ставкой, – добавила директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций».

Что касается прихода на рынок ценных бумаг большого количества неквалифицированных инвесторов (), то Татьяна Степанова напомнила, что брокерские компании могут предлагать разные форматы управления капиталом и готовы оказать поддержку.

– Инвестор может выбирать: готов ли он сам рулить процессом или предпочтет «пассажирское сиденье», – заметила она.