Благодаря Олегу Дерипаске в Иркутске открывается новый 5* отель

Официальное открытие отеля RODINA состоится уже в начале декабря.

В Иркутске завершено воссоздание объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова». Строительство стало возможным благодаря промышленнику и меценату Олегу Дерипаске.

Официальное открытие состоится в начале декабря 2024 года. Комплекс зданий сохранил оригинальные фасады и свою главную историческую функцию: он включает не только дизайн-отель RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, но и масштабный СПА-центр с банями, парными, 25-метровым бассейном и массажными кабинетами. Для жителей и гостей города тут также работают ресторан, лобби-бар, конференц-залы, а в скором будущем появится новая кофейня.

В новом СПА-центре предлагают полный комплекс услуг для заботы о красоте и здоровье: СПА-ритуалы народов мира, различные методики оздоровления и восстановления организма. Эта программа предполагает комплексное воздействие на организм, которое достигается через сочетание гидромассажных ванн, талассотерапию, лимфодренажных техник и массажа. Эти и другие услуги применяются на лучших курортах мира.

Еще одна точка притяжения – ресторан KURBATOV не просто так унаследовал часть истории. Дизайн вдохновлен архитектурой прошлого и напоминает бело-голубую гостиную старинного купеческого дома. За кухню тут отвечает Павел Иволга – шеф-повар родом из Сибири, имеющий внушительный послужной список и представляющий своё авторское прочтение сибирской кухни. В основе меню Павла блюда исключительно из фермерских и сезонных продуктов, в том числе эндемиков Приангарья.

Иван Демин, генеральный директор «RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*»:

«Чтобы максимально эффективно настроить все внутренние процессы, связанные с сервисом высочайшего уровня, к которому привыкли гости отелей RODINA, мы обеспечили поэтапный запуск отеля. Торжественно открытие, к которому мы готовимся, означает начало работы всей его инфраструктуры. Для нас это особый вызов, ведь именно особая культура гостеприимства, где у Гостя создается ощущение, что его отдых или деловая поездка настроены на максимум - это и есть ДНК нашей философии гостеприимства. Для этого мы внедряем стандарты сервиса RODINA, проводим ежедневные тренинги для всей команды. Мы уверены, что наш отель станет ключевой точкой на российской карте путешествий, привлекая туристов со всего мира».

Успешное воплощение инвестиционного проекта дало импульс для развития строительной отрасли, сферы туризма, увеличило налоговые поступления в бюджеты и позволило создать 180 рабочих мест.

Ранее эксперты отмечали, что «отсутствие 5* отелей в Иркутске является стоп-фактором для развития Байкала». Сегмент 5* отелей был представлен только небольшими бутик-отелями. «Те туристы, которые могли прийти на «пятёрку», к нам просто не приходят, мы их не видим. А они есть!», «С приходом премиум-отелей меняется «лицо» туриста, запросы на проживание, качество сервиса», «5* отели привлекут принципиально других туристов, региональный бюджет пополнится новыми вливаниями, Иркутск постепенно станет более комфортным и благоустроенным», – так комментировали ситуацию эксперты туристической отрасли.