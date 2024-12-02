В свете бриллиантов. Блистательный вечер от POSIÉ и SHENE ювелир прошел в Иркутске

Ювелирный дом POSIÉ крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА провел серию закрытых культурных мероприятий в Иркутске. Центральным поводом стала эксклюзивная презентация коллекций ювелирного дома, впервые представленных в Иркутске при поддержке салона «SHENE Ювелир».

Фото предоставлено компанией

Открывал серию специальный показ постановки «Метафизика любви» Театра Наций, прошедший 13 ноября в Rodina Grand Hotel. Главные роли исполнили Сати Спивакова и Дмитрий Сердюк. В основу литературно-музыкальной композиции положен одноименный сценарий Сергея Соловьева, который был создан им для Татьяны Друбич и Олега Янковского. В нем повествуется о близких и непростых отношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виардо. В спектакле прозвучали произведения Фредерика Шопена, Эрика Сати, Исаака Шварца и Леонида Десятникова.

Фото предоставлено компанией

Следом, 14 ноября, в салоне «SHENE Ювелир» прошла закрытая презентация коллекций ювелирного дома POSIÉ. Специальными гостем вечера стала Сати Спивакова – вместе с генеральным директором ювелирной группы АЛРОСА Ириной Морозовской они поговорили о любви к искусству и украшениям, российском ювелирном наследии и традициях, моде на драгоценности и стиле.

Фото предоставлено компанией

Серия мероприятий в Иркутске проходила при поддержке партнеров MR Group и «SHENE Ювелир» и является частью культурно-просветительской инициативы #вСветеPOSIÉ.

Фото предоставлено компанией

POSIÉ – ювелирный дом ведущей мировой алмазодобывающей компании АЛРОСА и одновременно просветительский проект, призванный стать ювелирным символом России. Название бренда созвучно имени Иеремии Позье, ювелира трех российских императриц – Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. POSIÉ чествует творчество этого блистательного виртуоза, а также целой плеяды «бриллиантовых дел мастеров», которые способствовали формированию национального ювелирного стиля.

POSIÉ изучает и возрождает исторические традиции русской ювелирной и гранильной школы. На протяжении XVIII века у нее формировался свой подход к работе с бриллиантами – гораздо более свободный, чем западноевропейский. Украшения POSIÉ вдохновлены той величественной «бриллиантовой» эпохой, с ее культурой балов и сложными танцами, этикетом «тайного языка» и модой на узорчатые ткани, но, прежде всего, Большой императорской короной, изготовленной Иеремией Позье для коронации Екатерины Великой в 1762 году.

#вСветеPOSIÉ – культурно-просветительская программа, запущенная POSIÉ весной 2024 года. Инициатива направлена на изучение, сохранение и развитие российских ювелирных традиций, поддержку инициатив в области искусства и образования. Первым этапом программы и стал проект с Государственным Эрмитажем, в рамках которого прошла реставрация пяти ювелирных изделий авторства Иеремии Позье периода 1740-1760-х годов.