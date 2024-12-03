На Байкал! 3 вопроса о зимнем отдыхе на великом озере

Зимний сезон на Байкале уже не за горами : это настоящая сказка, которая радует туристов с конца декабря и до конца марта. В декабре на юге Байкала уже можно наслаждаться полутораметровыми сугробами и кататься на собачьих упряжках, а с начала января – любоваться ледяными просторами Малого моря, путешествуя на хивусах. Когда лучше бронировать места для отдыха? Что интересного можно сделать на Байкале зимой? К чему стоит быть готовым? Об этом и не только портал SIA.RU узнал у представителей туристического рынка.

1. Когда бронировать отдых?

Зимний отдых на Байкале становится все популярнее, поэтому важно задуматься о бронировании заранее, говорят представители туррынка. Лучше всего – летом или осенью, тогда шанс забронировать нужные даты будет гораздо выше.

«Приезжать на Байкал лучше всего с начала февраля: это гарантия увидеть прозрачный, чистый лед и наплески, которые еще не переломаны другими гостями, – говорит Екатерина Чернышева, руководитель отдела экскурсионного сопровождения ТО «Байкалика». – Активное бронирование начинается с июня, когда туроператоры, агентства начинают выставлять свои программы на следующий год. В середине ноября, в начале декабря уже очень сложно подобрать себе тур, потому что спрос большой. Загруженность отелей и гостиниц в акватории Байкала – практически на максимуме. Остаются лишь редкие даты, которые можно забронировать».

«23 февраля и 8 марта – самые пиковые даты, когда на Байкале очень много людей. В большинстве популярных локаций размещение найти довольно-таки сложно – бронировать надо начинать сильно заранее. За год или хотя бы за полгода нужно точно обращаться к туроператору, чтобы он организовал вам качественный отдых, – делится Даниил Марышкин, CEO «Территория Байкал». – Если обращаетесь в последний момент, то, безусловно, вы сможете съездить на Байкал, но вариативность отдыха будет сильно снижена: придется выбирать из того, что есть. А это, как правило, не всегда тот уровень качества, которого ждут люди».

«Уже летом многие туристы понимают, что номерной фонд на Байкале очень ограничен, – подтверждает Эльвира Шагдарон, генеральный директор «КроссТур». – Например, в январе вы часто услышите отказы, потому что нет мест, где остановиться. Поэтому задумываться о зимнем отдыхе на Байкале, конечно, стоит заранее. Сентябрь, октябрь, ноябрь, на мой взгляд, – подходящее время, чтобы забронировать свой отдых с комфортными условиями».

2. Чем заняться зимой на Байкале?

Туроператоры постоянно придумывают новые активности – от передвижений на хивусах до вертолетных экскурсий. Кроме того, туристам предлагают покататься на коньках, познакомиться с культурой и традициями местных народов, отведать блюда сибирской кухни…

«Вопрос бюджета, кто что готов оплачивать – начиная от передвижения на хороших подготовленных автомобилях, заканчивая вертолетными экскурсиями. Проникнуться культурой и традициями коренных жителей озера Байкал и Сибири можно с помощью этнопарка «Золотая Орда», – поделилась Екатерина Чернышева. – Это одно из показательных мест и объектов, которые посещают 95% туристов, чтобы окунуться в эту атмосферу».

По словам участников рынка, каждый зимний сезон на Байкале приносит новые фишки и развлечения. «Вдохновленные опытом Баренцева моря в Мурманске, где активно развивается айсфлотинг, наши гиды и организаторы внедрили эту забаву и у нас в прошлом году, – комментирует аттестованный гид и организатор экскурсий по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо. – Все показывают лед Байкала, Листвянку, Ольхон. Это логично: когда человек едет на Байкал в первый раз, он хочет увидеть своими глазами все то, что видел в социальных сетях: пузыри, южную оконечность острова Огой, Шаманку, Хобой, чистый лед, торосы, наплески… В высокоценовом, эксклюзивном сегменте уже совсем другой набор: экспедиции на джипах, поездки на север Байкала, полеты на вертолетах…»

О своем интересном проекте рассказала и профессиональный гид Надежда Гринева: «В этом году я запустила классный гастротур. В него включены четыре гастроэкскурсии, где объектами являются конкретные блюда. Через них я рассказываю, например, об истории охоты и рыбалки в Сибири, об исследованиях на Байкале, о купеческом Иркутске, – пояснила Надежда. – Большинство туроператоров у нас в регионе стараются организовывать туры с погружением в местную культуру: рассказывают о традициях, об обычаях, об истории региона. Организуют посещение таких мест, как «Золотая Орда», где туристы и танцуют, и едят, и слушают горловое пение…»

3. К каким сюрпризам стоит подготовиться?

Главным неприятным «сюрпризом» для туристов, по мнению экспертов, может стать непредсказуемая байкальская погода. Поэтому самое важное при посещении зимнего Байкала – это правильно подобранная экипировка.

«Зимний Байкал – это детский Байкал, – считает Эльвира Шагдарон. – Люди любого возраста снова возвращаются в детство, радуются льду, катаются на коньках, ползают, играют, веселятся – как в детстве. Однако стоит учитывать, что для таких забав должна быть непродуваемая одежда, рассчитанная до -40’. Обратите особое внимание на обувь: она должна быть качественной, теплой и легко просушиваться».

О важности экипировки говорит и Татьяна Бройдо. «Я часто вижу, как в течение отдыха кто-то стельки, а кто-то и валенки покупает. Есть турфирмы, которые выдают валенки в своих турах, и это прекрасно, потому что они спасают людей от головной боли и обеспечивают им комфорт на все дни пребывания здесь, – отмечает гид. – Чек-лист по правильной экипировке – необходимая вещь для того, чтобы человек мог правильно подготовиться и собраться. Не брать лишнего, а брать то, благодаря чему ему будет комфортно».

Еще одной важной вещью, которую обязательно нужно взять с собой, Екатерина Чернышева считает аптечку – особенно если есть заболевания, которые требуют определенных медикаментов. «Несмотря на то, что Байкал активно набирает обороты в развитии туризма, становится популярнее, у нас не так много мест, где можно обратиться за медицинской помощью, особенно качественной», – поясняет она.

По мнению Даниила Марышкина, многих «сюрпризов» на Байкале можно избежать, если соблюдать правила безопасности. «Не надо выезжать на своих автомобилях на лед Байкала, ездить вне границ ледовых переправ, брать в аренду машину и ехать на ней смотреть на лед, – советует Даниил. – Все это небезопасно, чревато финансовыми потерями, рисками для здоровья. Мы рекомендуем путешествовать в составе туристических групп или заказывать туроператора индивидуально».

КСТАТИ

Чем заняться зимой на Байкале? 5 идей для туристов

Если вы планируете путешествие на зимний Байкал, не упустите ключевые активности, которые точно подарят вам незабываемые впечатления. Представители отрасли поделились своими идеями.

1. Поздоровайтесь с озером

Даниил Марышкин: «Каждый турист обязательно должен сделать эту ключевую вещь – поздороваться с Байкалом. Побыть в единении с природой, в энергиях этого великого озера».

2. Прокатитесь на коньках

Надежда Гринева: «Представьте: огромное – больше 30 тысяч кв. м – озеро. И вы на этом льду, на этом природном катке катаетесь на коньках! Это очень красивое, незабываемое зрелище, оно на всю жизнь останется в памяти».

3. Пробурите лед Байкала

Екатерина Чернышева: «Толщина льда на Байкале может быть более полутора метров. Это своеобразное приключение – когда сам пытаешься пробурить этот лед, понимаешь, насколько он толстый, твердый. Можно также попробовать воду Байкала – из лунки или из трещины».

4. Помедитируйте

Татьяна Бройдо: «Каждому туристу стоит оказаться где-нибудь в районе бухты Ая, например, над Большим Байкалом. И в хорошую, безветренную погоду с чаем в термосе сесть – и просто посозерцать эту невероятную красоту, помолчать, побыть с ней наедине».

5. Насладиться ухой… и не только

Эльвира Шагдарон: «Конечно же, стоит попробовать горячую байкальскую уху. А еще –сфотографироваться на фоне наплесков, в гротах, покататься по берегу Байкала на лошадях, подняться на буддийскую ступу просветления… Идей – множество!»