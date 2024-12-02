«Бери, что дают»: 10 трендов на рынке труда-2025

Каким окажется новый 2025 год на рынке труда? Cервис по поиску работы SuperJob опубликовал прогноз, указав 10 ключевых трендов рынка труда.

1. Еще меньше рабочей силы

– Демографическая ситуация не улучшится.

– Количество самозанятых продолжит расти.

– Численность армии растет.

– Миграционное законодательство ужесточили, плюс демографическая ситуация в странах СНГ, схожая с российской (экономически активных меньше), въезд в Россию все сложнее, и мы помним, что мигранты в последнее время уже не являются дешевой рабочей силой.

2. Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники – компании

Среди соискателей в относительно краткосрочной перспективе будут преобладать работающие (т. е. желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия), а не безработные. Такие люди чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма.

3. Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже

Срок закрытия вакансий в 2024 вырос и в краткосрочной перспективе будет еще расти. 8 из 10 компаний называют ситуацию в своей отрасли кадровым голодом.

4. Компании перейдут на непрерывный подбор

Время «отклик – офер» будет сокращаться. Будущее – за решениями, автоматизирующими подбор и ускоряющими коммуникацию с соискателями.

Многие компании фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот и проч. Неплохо себя в этой ситуации чувствует ИТ, потому что последние 10 лет в принципе работает в условиях нехватки кадров и уже умеет существовать в таких процессах. Остальным явно придется перенимать «передовой» опыт.

5. В выигрыше на рынке труда окажутся продвинутые компании

– осознавшие, что надо расширять воронку подбора (снимать лишние барьеры по полу, возрасту, гео и т. д.);

– успевшие не на словах выстроить процессы обучения и адаптации. Ставка на обучение принесет свои плоды уже в 2025: в выигрыше те, кто нанимал молодых специалистов и обучал под себя, плюс сможет удержать их.

– умеющие общаться с молодежью (уже сейчас известно, например, что молодежь предпочитает письменные формы коммуникации (мессенджеры, а не звонки), поэтому если уже сегодня HR не гибок в этом вопросе, его компания уже проиграла.

6. Удержание – тренд ближайших лет

Что из инструментов есть у работодателя, кроме денег?

– Обучение

– Удобные графики работы, work-life balance

7. Заработные платы продолжат рост

– Понятные карьерные траектории– Интересные задачи и не только.

– Размер вознаграждения сейчас – наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Быстрее закрывает вакансии тот, кто платит в рынке. Понимать, сколько платить, важно как никогда.

– Первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT.

8. Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами

Работодатели с периферии будут противостоять оттоку персонала в мегаполисы и на сезонную вахту.

9. Дорогая рабочая сила заставит «выпрямлять» бизнес-процессы

10. Компании будут уделять еще больше внимания привлекательности своих НR-брендов