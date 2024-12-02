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Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило ESG рейтинг BBB+ российской компании АО «ИНК-Капитал»

Это первый в истории российского рынка ESG рейтинг от китайского агентства.

Рейтинговое агентство China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd. (CCXGF) присвоило ESG рейтинг АО «ИНК-Капитал» на уровне BBB+. Это первый в истории российского рынка ESG рейтинг от китайского агентства.

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CCXGF провело всесторонний анализ деятельности компании по 17 ключевым критериям, связанным с экологическими, социальными и управленческими аспектами. Агентство отметило сильные стороны компании и предоставило рекомендации по дальнейшему совершенствованию практик. Балл АО «ИНК-Капитал» по итогам оценки оказался на 14% выше среднеотраслевого балла публичных компаний в секторе добычи нефти и газа, которым ранее были присвоены ESG рейтинги агентством CCXGF.

Получение международного ESG рейтинга стало важным этапом в многолетней успешной деятельности по внедрению и реализации принципов устойчивого развития в деятельности Группы компаний ИНК. Это позволит еще больше укрепить доверие к группе со стороны партнеров и одного из крупнейших экономических рынков мира.

CCXGF является 100% дочерней компанией China Chengxin Credit Rating Group (CCXI), старейшего китайского рейтингового агентства, имеющего самую большую долю на внутреннем рынке Китая. CCXGF специализируется на присвоении ESG рейтингов и верификации проектов устойчивого развития.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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