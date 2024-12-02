«Ипотека никуда не уйдёт»

Несмотря на заградительные ставки по ипотеке, кредитование никуда не уйдёт, уверена руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» в Иркутске Ирина Маджара, поскольку это социальный продукт.

– Не будет ипотеки – не будет жилья – не будет демографии. Куда молодая мама принесёт ребенка из роддома? Где семья будет его воспитывать? – подчеркнула Ирина Маджара.

По словам эксперта, сейчас на решение потребителей гораздо серьёзнее влияет высокий первоначальный взнос (30-50%), нежели высокая ставка, потому что у большей массы таких сбережений нет.