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«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»

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Потому что ЦБ не просто повысил ключевую ставку, а повысил требования к достаточности капитала.

«Снижение корпоративного кредитования есть. Банки стали более избирательно подходить к клиентам», – заявила директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области Ольга Юскова в ходе круглого стола «Есть ли жизнь при ставке 21%?», организованного порталом SIA.RU.

По её словам, инвесткредитование снизилось. Что касается оборотных кредитов, компании с высокой маржинальностью продолжают их брать,  даже под 60%.

– Но сейчас ЦБ не только повысил ключевую ставку  до 21%, но и повысил требования к достаточности капитала. Поэтому ужесточение теперь происходит не только со стороны регулятора, но и со стороны самих банков, – отметила Ольга Юскова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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