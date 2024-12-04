«Ужесточение кредитования теперь происходит со стороны банков»

Потому что ЦБ не просто повысил ключевую ставку, а повысил требования к достаточности капитала.

«Снижение корпоративного кредитования есть. Банки стали более избирательно подходить к клиентам», – заявила директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Иркутской области Ольга Юскова в ходе круглого стола «Есть ли жизнь при ставке 21%?», организованного порталом SIA.RU.

По её словам, инвесткредитование снизилось. Что касается оборотных кредитов, компании с высокой маржинальностью продолжают их брать, даже под 60%.

– Но сейчас ЦБ не только повысил ключевую ставку до 21%, но и повысил требования к достаточности капитала. Поэтому ужесточение теперь происходит не только со стороны регулятора, но и со стороны самих банков, – отметила Ольга Юскова.