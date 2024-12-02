Свой Банк открыл набор бизнес-аналитиков в рамках Laboratory 2.0

IT-департамент Своего Банка запустил программу подготовки бизнес-аналитиков в Екатеринбурге и открыл набор на позицию Junior Business Analyst. Для участия в Laboratory 2.0 рассматриваются кандидаты, которые недавно окончили курсы по специальности и имеют хорошую теоретическую базу или небольшой опыт работы. Среди других требований — знание одной или нескольких нотаций описания бизнес-процессов, представление о жизненном цикле АС и разработке требований к ПО, грамотная устная и письменная речь. Узнать подробности и откликнуться на можно в профиле компании на HeadHunter.

Основное отличие программы Laboratory 2.0 от обычных IT-курсов или стажировок заключается в том, что проект представляет собой углубленный онбординг, сочетающий работу и обучение для молодых айтишников, а также официальное трудоустройство и заработную плату с первого дня.

За время испытательного срока в течение трех месяцев "лаборанты" проходят подготовку оффлайн в офисе в Екатеринбурге. Их менторами станут ведущие аналитики проектов. В первой части расширенного онбординга "лаборантов" ожидает теоретический блок с укреплением уже существующих базовых знаний и работа над тестовыми проектами, максимально приближенными к реальным. Вторая часть предполагает работу на проектах компании над реальными задачами под контролем менторов.

Александр Мезенцев, СТО Своего Банка, подчеркивает: "Мы стремимся инвестировать в развитие молодых талантов. Laboratory 2.0 позволяет выявить перспективных специалистов, а наша команда готова предложить лучшие условия для их дальнейшего профессионального роста. В случае успешного выполнения задач, а также хорошего фидбека от команды, бизнес-стейкхолдеров и ментора, компания закроет испытательный срок и продолжит работу с лучшими. При этом, если все "лаборанты" продемонстрируют отличные результаты, мы готовы продолжить сотрудничество со всеми участниками программы".

Laboratory 2.0 — это проект финтех-группы IDF Eurasia по подготовке и трудоустройству начинающих IT-специалистов. С 2021 года «лабораторию» прошли почти 300 IT-специалистов по направлениям Backend, Frontend, DevOps, QA, BA, Data Engineering и др. 87% выпускников успешно справились с испытательным сроком и продолжили работать и развиваться в компаниях холдинга, включая Свой Банк. Laboratory 2.0 — это отличная возможность для молодых специалистов начать карьеру в финтехе и стать частью команды, меняющей рынок.