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Ингосстрах Банк повышает ставку по накопительному счету до 24% годовых

С 1 декабря 2024 года максимальная ставка по накопительному счету «На завтра» в Ингосстрах Банке составляет 24% годовых.

Теперь по счету предусмотрена базовая ставка 9% вместо 8% годовых. Она распространяется и на действующих, и на новых клиентов.

Полная ставка по счету складывается из нескольких частей:

  • 9% годовых – базовая ставка;
  • 7% годовых – приветственная надбавка в первые два месяца;

надбавка за расходы по карте на общую сумму от 20 000₽ в месяц:

  • 6,5% годовых – для держателей зарплатных карт;
  • 6% годовых – для держателей виртуальных и стандартных карт;
  • 7% годовых – для держателей премиальных карт;
  • 1% годовых – надбавка за подписку Инго.

С учетом всех надбавок, максимальная ставка по счету – 24% годовых в первые два месяца и 17% годовых далее.

Счет можно открыть за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении. При этом максимальная сумма не ограничена и доход начисляется на все размещенные на счете средства. Проценты рассчитываются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются раз в месяц.

Полные условия по накопительному счету «На завтра» – на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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