Ингосстрах Банк повышает ставку по накопительному счету до 24% годовых

С 1 декабря 2024 года максимальная ставка по накопительному счету «На завтра» в Ингосстрах Банке составляет 24% годовых.
Теперь по счету предусмотрена базовая ставка 9% вместо 8% годовых. Она распространяется и на действующих, и на новых клиентов.
Полная ставка по счету складывается из нескольких частей:
- 9% годовых – базовая ставка;
- 7% годовых – приветственная надбавка в первые два месяца;
надбавка за расходы по карте на общую сумму от 20 000₽ в месяц:
- 6,5% годовых – для держателей зарплатных карт;
- 6% годовых – для держателей виртуальных и стандартных карт;
- 7% годовых – для держателей премиальных карт;
- 1% годовых – надбавка за подписку Инго.
С учетом всех надбавок, максимальная ставка по счету – 24% годовых в первые два месяца и 17% годовых далее.
Счет можно открыть за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении. При этом максимальная сумма не ограничена и доход начисляется на все размещенные на счете средства. Проценты рассчитываются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются раз в месяц.
Полные условия по накопительному счету «На завтра» – на сайте Ингосстрах Банка.