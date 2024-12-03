Чистый приток средств на брокерские счета достиг 476 миллиардов рублей в третьем квартале

Это максимум с конца 2021 года.

Чистый приток средств на брокерские счета за третий квартал составил 476 миллиардов рублей, что является максимальным значением с конца 2021 года. Основной объем вложений обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в отчёте ЦБ.

Клиентская база брокеров увеличилась незначительно. На сдержанную динамику повлияли высокие ставки по депозитам и высокая база прошлых лет, когда число клиентов инвесткомпаний заметно выросло.

– Высокие ставки по банковским депозитам сдерживали приток новых клиентов в отрасль и способствовали оттоку средств с существующих счетов размером от 100 тыс. до 1 млн рублей. В условиях повышенных инфляционных ожиданий популярными объектами вложений выступали ликвидные фонды денежного рынка и корпоративные облигации, в том числе с плавающей ставкой, – отмечают в Банке России.

Тем не менее, активность инвесторов на фондовом рынке оставалась высокой: ежемесячно сделки на Московской Бирже заключали в среднем 3,8 миллиона человек.

Несмотря на значительный приток средств, совокупный портфель клиентских активов у брокеров вырос незначительно — с 9,4 до 9,6 триллиона рублей — на фоне падения котировок.