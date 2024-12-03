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Накопить миллион рублей средний житель Иркутской области сможет только за 7 лет

За основу расчетов РИА Новости взяло вклад с постоянным пополнением и капитализацией процентов.

Место

Регион

Срок накопления 1 млн рублей

Доля работников, которые не смогут накопить 1 млн рублей за 10 лет

18

Красноярский край

7 лет

6,5%

21

Иркутская область

7,2 года

4,4%

27

Республика Бурятия

7,4 года

9,5%

36

Новосибирская область

7,8 года

9,9%

Лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, накопить миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область с результатом четыре года и семь месяц.

На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить миллион нужно порядка 10 лет, или в два раза дольше, чем в лидирующей Чукотке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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