Накопить миллион рублей средний житель Иркутской области сможет только за 7 лет

За основу расчетов РИА Новости взяло вклад с постоянным пополнением и капитализацией процентов.
|
Место
|
Регион
|
Срок накопления 1 млн рублей
|
Доля работников, которые не смогут накопить 1 млн рублей за 10 лет
|
18
|
Красноярский край
|
7 лет
|
6,5%
|
21
|
Иркутская область
|
7,2 года
|
4,4%
|
27
|
Республика Бурятия
|
7,4 года
|
9,5%
|
36
|
Новосибирская область
|
7,8 года
|
9,9%
Лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, накопить миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область с результатом четыре года и семь месяц.
На четвертом и пятом местах располагаются Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления миллиона рублей составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно.
В нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северного Кавказа, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить миллион нужно порядка 10 лет, или в два раза дольше, чем в лидирующей Чукотке.