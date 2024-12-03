Документальный фильм «Шишкинские писаницы» покажут в Иркутске

В Иркутске с 5 декабря в кинотеатре New Cinema начнется прокат полнометражного научно-популярного фильма «Шишкинские писаницы». Это первый научно-популярный фильм, полностью снятый в Иркутске, который будет доступен для широкого просмотра местной аудитории.

«Мы давно думали о прокате наших документальных фильмов. Я бы очень хотела, чтобы документальные фильмы шли в кинотеатрах часто и при полных залах. Мы привыкли, что чаще всего такие картины можно посмотреть в киноклубах или на специальных показах. Но нужно делать первые шаги в Иркутске, и, возможно, зрители полюбят ходить на документальные фильмы и будут с нетерпением ждать новых релизов», — отметила режиссёр картины Юлия Бывшева.

Она добавила, что на кинофестивалях фильм вызвал большой отклик.

Юлия Бывшева, режиссёр.

Шишкинские писаницы — это уникальный археологический комплекс наскальных рисунков, протянувшийся по отвесным скалам в верховьях реки Лены, в 270 км от города Иркутска. Историческая панорама Шишкинских писаниц охватывает широкий временной диапазон: от палеолита до Средневековья.