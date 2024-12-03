Иркутская область: добыча полезных ископаемых выросла на 12,6% в 2024 году

В январе-октябре 2024 года рост промышленного производства в Иркутской области составил 10,0%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 12,6% (прочих полезных ископаемых – на 9,8%, угля – на 1,1%), сообщает Иркутскстат.

Увеличение выпуска продукции отмечалось и в обрабатывающих производствах, где рост составил 6,3%. Максимальные темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продемонстрировали следующие виды деятельности: производство электрического оборудования (+50,4%), готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) (+48,4%), кожи и изделий из нее (+35,7%), мебели (+34,3%), лекарственных средств и материалов (+18,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+17,9%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+14,1%), бумаги и бумажных изделий (+11,7%).

Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха составил 107,3% по сравнению с январем-октябрем 2023 года.