Эксперты ждут рекордного спроса на элитную «загородку» к концу 2024 года

Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости московского региона, по предварительным итогам 2024 года, уменьшился на 28% и составил 429 лотов. Данные приводит консалтинговая компания NF Group.

Более половины предложения приходится на земельные участки (59%), коттеджи составляют 26%, а таунхаусы – 15%. За год средняя стоимость таунхаусов увеличилась на 49%. Средняя цена сотки земли в проектах премиум-класса за год выросла на 17%, а в проектах делюкс-класса на 9%. Средний бюджет коттеджей делюкс-класса вырос на 9% и составил 1,27 млрд руб., в премиум-классе показатель снизился на 11% до 128 млн руб. К концу года прогнозируется рекордный спрос, который составит более 300 лотов.

По предварительным итогам 2024 года общий объем предложения (коттеджи, таунхаусы и земельные участки) на первичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона снизился на 28% до 429 лотов по сравнению с аналогичным периодом 2023. Из них 82% приходится на премиум-класс, 18% – на объекты класса делюкс.

Более половины предложения первичного рынка загородной недвижимости приходится на земельные участки (59%), на коттеджи и таунхаусы – 26% и 15% соответственно. Количество участков в общем объеме предложения уменьшилось на 37% за год. Объем предложения коттеджей снизился на 26%, а таунхаусов, напротив, увеличился на 29%.

Средняя стоимость таунхаусов за год выросла в 1,5 раза (+49%), достигнув 94 млн руб. Такая динамика связана с выходом на рынок нового более дорогого предложения, а также с появлением отделки у части лотов. Средняя цена предложения сотки земли за год увеличилась на 16%: в премиум-классе прирост составил 17% до 3,9 млн руб./сот. за счет роста цен, а в делюкс-классе – 9% до 7,1 млн руб./сот., что обусловлено ростом цен и корректировкой курса доллара.

Средний бюджет предложения коттеджей премиум-класса снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 128 млн руб., что обусловлено изменением структуры предложения. В делюкс-классе показатель увеличился на 9% и достиг 1,27 млрд руб. вследствие увеличения цен и роста курса доллара.

С начала 2024 года на рынок вышли два коттеджных поселка, в трех проектах начались продажи новых очередей. В ноябре 2024 года на первичном рынке было представлено 22 элитных коттеджных поселка.

Традиционно Новорижское и Рублево-Успенское направления формируют основной объем предложения.

«Несмотря на выход новых проектов, объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости сокращался на протяжении последних полутора лет. По итогам 2024 года мы ожидаем рекордный за последние семь лет показатель количества сделок в размере более 300 лотов. Около половины сделок придется на формат земельных участков без обязательного подряда, который остается доминирующим сегментом в предложении», – Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group.