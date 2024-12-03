«На наших глазах рождается новая реальность» – Наталья Баркова, РСХБ

«Мы живем в эпоху, о которой напишут в книгах: на наших глазах рождается новая реальность в экономике России», – считает директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Отвечая на вопрос, что страшнее – высокие ставки или высокая инфляция, Наталья Баркова уверенно отвечает: «Безусловно, высокая инфляция. Это фактор, которого нельзя допустить. И, если говорить о шагах Центрального банка, то, с точки зрения законов рынка, они логичны. Но не так просто остановить инфляцию в условиях роста заработной платы, который неизбежен, когда идет такая борьба за кадры. При этом люди продолжают пользоваться товарами, услугами, хотят путешествовать. Всё это не позволяет сдерживать инфляцию так, как планировалось».

В эксклюзивном интервью Газете Дело Наталья Баркова рассказала, почему 2024 год стал переломным, а кризис не только испытал компании и банки на прочность, но и открыл новые возможности, как чувствуют себя иркутские сельхозтоваропроизводители, почему ”потолка” в экспорте нет и каким будет 2025-й?

Интервью с Натальей Барковой вы сможете прочитать совсем скоро, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.