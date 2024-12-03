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Открыта регистрация на фестиваль «Робосиб»

Юбилейный, 10-й фестиваль робототехники «Робосиб» пройдет в Иркутске 17-18 января, но регистрация на него уже активно идет. Организовывая такие фестивали, энергохолдинг Эн+ стремится заинтересовать ребят точными и инженерными науками.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Регистрация на сайте фестиваля «Робосиб» продлится до 15 декабря, а само мероприятие пройдет месяцем позже в иркутском «СибЭкспоЦентре». Уже в десятый раз Эн+ представит программу, которая призвана увлечь робототехникой талантливых школьников. В этом году организаторы представляют новый образовательный блок проекта «Энергия в действии», нацеленный на изучение работы солнечных электростанций. Кроме того, в 2025 году продолжатся одноименные соревнования, с каждым годом только набирающие популярность среди юных робототехников.  

Иркутский фестиваль «Робосиб» станет отборочным этапом для сибирских команд на национальный чемпионат «Сахалин 6.0», который пройдет в апреле 2025 года в Южно-Сахалинске.    

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Всего же в Иркутске соревнования пройдут по 13 направлениям:  

  • Лига «Исследований»; 
  • Лига «Открытий»;  
  • Лига «Знаний»; 
  • Лига «Решений»;  
  • Лига «Технологий»;   
  • Энергия в действии (младшая, средняя старшая категории)  
  • Дерзай, робот! (младшая, средняя старшая категории)  
  • Мультикомпетентностные игры  

РобоВызов (практический этап олимпиады по физике МГУ). 

«РобоСиб» – самый крупный робототехнический фестиваль в Сибири. Впервые он прошел в 2013 году. За это время география значительно расширилась, участники выросли и сами преподают, выступают на международных соревнованиях, разрабатывают роботов и развивают интерес к инженерной отрасли.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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