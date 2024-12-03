Открыта регистрация на фестиваль «Робосиб»

Юбилейный, 10-й фестиваль робототехники «Робосиб» пройдет в Иркутске 17-18 января, но регистрация на него уже активно идет. Организовывая такие фестивали, энергохолдинг Эн+ стремится заинтересовать ребят точными и инженерными науками.
Регистрация на сайте фестиваля «Робосиб» продлится до 15 декабря, а само мероприятие пройдет месяцем позже в иркутском «СибЭкспоЦентре». Уже в десятый раз Эн+ представит программу, которая призвана увлечь робототехникой талантливых школьников. В этом году организаторы представляют новый образовательный блок проекта «Энергия в действии», нацеленный на изучение работы солнечных электростанций. Кроме того, в 2025 году продолжатся одноименные соревнования, с каждым годом только набирающие популярность среди юных робототехников.
Иркутский фестиваль «Робосиб» станет отборочным этапом для сибирских команд на национальный чемпионат «Сахалин 6.0», который пройдет в апреле 2025 года в Южно-Сахалинске.
Всего же в Иркутске соревнования пройдут по 13 направлениям:
- Лига «Исследований»;
- Лига «Открытий»;
- Лига «Знаний»;
- Лига «Решений»;
- Лига «Технологий»;
- Энергия в действии (младшая, средняя старшая категории)
- Дерзай, робот! (младшая, средняя старшая категории)
- Мультикомпетентностные игры
РобоВызов (практический этап олимпиады по физике МГУ).