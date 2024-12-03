Благодарность АНО «Байкальские стратегии» вручили директору Иркутского филиала РСХБ

Благодарностью интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» за участие в проекте «Сельская ассамблея «Залог успеха» и организацию помощи многодетным семьям Качугского района награждена директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

Подводя итоги работы за год, руководитель клуба Эльмира Семенова отметила значимый вклад РСХБ в развитие общественной организации и поблагодарила за активное участие в проектах, направленных на развитие сельских территорий.

«Одной из главных задач ассамблеи было сохранение культурного наследия села Залог, стимулирование изменений в его развитии, чтобы деревня жила и молодое поколение возвращалось на малую родину. И это нам удалось: благодаря усилиям участников проекта в селе появились указатели, малые архитектурные формы, идет процесс восстановления деревянной резьбы на домах, приводится в порядок территория рядом с Домом купца Сапожникова, развивается музей», – отметила Эльмира Семенова.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

Директор клуба также подчеркнула, что для школьников села Залог и Качугского района были важны и интересны проведенные РСХБ уроки финансовой грамотности, учителям агрошколы было полезно ознакомиться с возможностями образовательной платформы РСХБ «Я в Агро», направленной на популяризацию сельского хозяйства среди школьников, а фермерам и жителям села – узнать новую информацию о кредитных продуктах банка, таких как льготные кредиты для аграриев и сельская ипотека, а также познакомиться с тенденциями программы комплексного развития сельских территорий. Особую благодарность руководитель клуба выразила за помощь в сборе детских вещей и новогодних подарков для многодетных семей Качугского района.

«Иркутский региональный филиал Россельхозбанка традиционно принимает участие в совместных встречах и заседаниях с предпринимательским сообществом региона. Одна из актуальных тем, поддерживаемых в рамках этого сотрудничества – создание условий для развития сельских территорий, повышение уровня образования и квалификации аграрных кадров. Это один из стратегических приоритетов РСХБ. Приятно на конкретном примере видеть подтверждение наших наблюдений, что интерес молодежи к сельским территориям растет. Наша основная задача, как опорного банка АПК, поддержать это желание и создать все необходимые условия для комфортной жизни и работы на селе», – прокомментировала директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.