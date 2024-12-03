Депутат предложил лишать майнеров льготного тарифа на электроэнергию

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением лишать льготного тарифа на электроэнергию россиян, занимающихся майнингом. Текст обращения находится в распоряжении ТАСС.

"Предлагается внести изменения в действующее законодательство, отменив льготы для лиц, имеющих право на льготный тариф на электроэнергию или получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если они занимаются майнингом", — говорится в документе.

Депутат отметил, что в последние годы наблюдается резкий рост интереса к криптовалютам и майнингу, который иногда осуществляется с использованием льгот на электроэнергию, предоставляемых государством для определенных категорий граждан. "Использование льгот на электроэнергию для майнинга ведет к экономическим потерям и негативным социальным последствиям", — подчеркнул Гладких.

Напомним, с 1 ноября майнинг в России легализован. Согласно закону, добывать криптовалюты могут как физические, так и юридические лица. Юридическим лицам и ИП для майнинга необходимо зарегистрироваться в реестре Минцифры. Физическим лицам можно заниматься майнингом без включения в реестр, если они не превышают лимиты потребления энергии, установленные правительством.

Законом также предусмотрена возможность запрета майнинга на определенных территориях. Правительство России определило перечень этих регионов. Например, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье запрет будет действовать только в период зимних пиков, а в ряде других регионов — до 2031 года.

Иркутская область считается негласной столицей майнинга. В последние годы в регионе фиксируется взрывной рост энергопотребления населением. За 9 месяцев 2024 года электропотребление энергосистемы Иркутской области составило 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года. Эти данные сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.