ГК «Новый город» остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 20,01% всей новой недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в декабре 2024 года составила 20,01% – 195,5 тыс. м². В тройке лидеров также ГК Альфа (68 тыс. м²) и ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м²).

По данным REALTY.IRK.RU, средние цены на новостройки в Иркутске с начала 2024 года выросли на 8%, до 140,94 тыс. рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 4%, до 120,26 тыс. рублей за квадрат. По итогам 2023 года новостройки выросли в цене на 12%, жилье на вторичном рынке – на 7%.