Представители Эн+ встретились с жителями Братска

В Братске прошла очередная встреча с неравнодушными жителями в рамках Общественной приемной Эн+. Вопросы развития городской среды и благоустройства Северной столицы Приангарья обсудили с депутатом местной думы Александром Зубковым.

Пришедший на прием Анатолий Воловой, живет в Братске с 1957 года. Бывший член Общественной палаты города поделился своими предложениями по улучшению жилого района Энергетик. Особое внимание он уделил улице Наймушина и прилегающей парковой зоне. По его мнению, улица первостроителя Братской ГЭС должна стать точкой притяжения района, а парк рядом с ней – комфортным местом отдыха для горожан. В ходе встречи он подчеркнул важность конструктивного диалога с представителями власти и бизнеса.

Александр Зубков поддержал его инициативу и отметил значимость активного участия горожан в жизни муниципалитета.

«Самое главное, что жители идут и обращаются! Есть активные жители, которые озвучивают свою проблему от всех, кто живёт на этой территории», – подчеркнул Зубков.

Братск стал первым городом, где Эн+ открыла уникальную площадку для прямого общения с жителями. Основатель холдинга Олег Дерипаска заложил важный принцип – конструктивный диалог с обществом ради совместного развития. В Общественной приёмной Эн+ руководители предприятий компании готовы выслушать каждого. Любой желающий может обратиться с идеями, предложениями и новыми проектами для развития города, а также получить ответы на накопившиеся вопросы.