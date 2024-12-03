1200 Объектов Приангарья подключила ИЭСК к электросетям в ноябре

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) продолжает работу по технологическому присоединению жителей региона к электрическим сетям. За ноябрь энергетики подключили 1216 жилых домов и социально-значимых объектов в Иркутском и Шелеховском районах.

Помимо объектов индивидуального жилого строительства энергетики подключили и социальные объекты. Например, жители Шаманки долгие годы ждали функционирования в населенном пункте скважины с питьевой водой. Сотрудники подрядной организации подключили установку к электросети. Также к сети энергетики подключили Дом культуры в Урике и фельшерско-акушерский пункт в Новолисихе.

Восемь выездных бригад ежедневно и без выходных подключают жителей региона, до конца года ИЭСК подключит порядка 3 тысяч абонентов по всей области. Эта работа, как и обеспечение надежности, является одним из главных приоритетов компании.

В Иркутской электросетевой компании подчеркивают важность электропередачи без потери качества для уже подключенных жителей, однако предупреждают о лавинообразном росте нагрузки на сети с наступлением холодов, что может привести к перебоям с подачей электроэнергии.

В телеграм-канале «Свет38» специалисты компании регулярно публикуют видеоотчеты с очередных технологических присоединений. Подписчики канала могут увидеть обычно скрытый от сторонних глаз процесс подключения – от инструктажа и подготовки рабочего места до передачи пульта от прибора учёта. Но специалисты предупреждают – только бережное отношение к электроэнергии поможет жителям частных домов пережить зиму без серьезных отключений.

Если вы располагаете сведениями о фактах майнинга вне специализированных площадок – сообщите об этом по телефону 8-800-100-9-777, 8 3952 790-777 при звонке из другого региона. Адрес электронной почты: mining@es.irkutskenergo.ru.