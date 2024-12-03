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Более половины застройщиков испытывают проблемы с выводом на рынок новых проектов

Более половины застройщиков в России испытывали сложности с запуском новых новостроек в ноябре, пишет РБК со ссылкой на отчет ДОМ.РФ.

Доля застройщиков, которые испытывают проблемы с выводом на рынок новых проектов, достигла максимума с мая 2022 года, когда такой опрос проводился впервые, сообщили «РБК-Недвижимости» в «Дом.РФ». В этом году показатель тоже лишь растет.

Если в мае 2024 года о проблемах с запуском новых новостроек сообщали 23% застройщиков, то к ноябрю их доля увеличилась более чем вдвое — до 52%. Причем треть из них прибавилась только за последний месяц, следует из отчета.

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Проблемы в том числе возникают с получением проектного финансирования на строительство домов, чему способствует высокая ключевая ставка.

Ситуация на стройплощадках также оставляет желать лучшего, акцентируется в отчете. Так, в мае текущего года планы по строительным работам не смогли выполнить 5% застройщиков, а в ноябре их доля увеличилась почти в четыре раза и достигла 19%. За последние полгода доля компаний, которые не выполнили планы по продажам квартир в строящихся домах, увеличилась вдвое — с 38% в мае 2024 г. до 77% в ноябре.

Несмотря на проблемы, которые испытывают застройщики, объем одновременно строящегося жилья в России растет. К декабрю 2024 г. он увеличился на 0,4% и составил 119,5 млн кв. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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