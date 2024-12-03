Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила новую версию корпоративного сайта , разработанную с учетом современных передовых технологий и пользовательских трендов. Пользователям доступен ряд новых сервисов, а также актуальная информация о компании в наиболее удобном формате.

Ключевые особенности обновленного сайта:

Раздел «Карьера» : соискатели могут ознакомиться с актуальными вакансиями, воспользоваться удобным поиском по ключевым словам. Представлены горящие вакансии, а самые топовые позиции дублируются на главной странице. Кроме того, раздел позволяет познакомиться с корпоративной культурой компании, образовательной средой, программами для школьников, студентов и молодых специалистов.

«Промышленный туризм» с онлайн-записью: все желающие могут записаться на бесплатную экскурсию по Иркутскому заводу полимеров в Усть-Куте, а также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы и отзывами посетителей.

Адаптивный дизайн : для комфортного просмотра контента с любых гаджетов сайт полностью адаптирован под мобильные устройства (Android и iOS).

Подписка на новости : новая опция дает возможность быть в курсе событий и новостей компании.

– Сайт является отражением внутренних изменений: ИНК развивается, и уровень внешнего взаимодействия должен соответствовать компании и ее проектам. Мы следим за пользовательскими трендами, поэтому важно было сделать структуру нашего интернет-ресурса максимально логичной, удобной и понятной как для посетителей, так и партнеров, заинтересованных сторон. Уверены, что новые решения будут способствовать росту интереса к компании, узнаваемости бренда ИНК, укреплению сотрудничества с действующими и потенциальными партнерами, – отметил Яков Гинзбург.

На новой веб-платформе сохранены основные разделы, отражающие деятельность компании, ее миссию и ценности.

– Новая версия сайта позволит эффективнее взаимодействовать с аудиторией и решать важные бизнес-задачи. Фирменный таежно-зеленый цвет в дизайне сайта – узнаваемая часть идентичности нашего бренда, – отметил руководитель по коммуникациям Николай Собкин.