«Премьера»: русская кухня с сибирским акцентом

Буфет при театре – это, как известно, классика жанра. В иркутском театре «Новая драма», который отличается своим новаторством, решили придать устоявшейся традиции новый смысл и открыли ресторан с символичным названием «Премьера». Как показал год работы, идея иркутянам понравилась – интерес к заведению и его популярность растут как среди поклонников театрального искусства, так и среди ценителей гастрономических проектов с необычной концепцией. Газета Дело выяснила, чем «Премьера» привлекает гостей и на что делает ставку команда ресторана.

Симбиоз театра с гастрономией

Первое, что, по мнению Владимира, управляющего «Премьерой», привлекает сюда гостей, – это неординарная концепция, симбиоз театра и ресторана, которые, к тому же, находятся в старинном отреставрированном особняке в одном из самых топовых мест Иркутска – в 130-м квартале.

– Принято, что при театре всегда есть буфет, а у нас – это ресторан, причём с серьёзной кухней, которую можно обозначить как русскую с сибирским акцентом. Именно это сочетание искусства, культуры и гастрономии отличает нас от всех заведений не только в 130-м квартале, но и в городе в целом, – говорит Владимир.

А ещё ресторан и театр взаимодополняют друг друга, считает наш собеседник. Например, в дни спектаклей здесь всегда аншлаг: гости собираются ещё до начала постановки, чтобы поужинать, потом идут на спектакль, могут зайти в ресторан в антракте, а после возвращаются, чтобы обсудить увиденное, поделиться впечатлениями. И выбрать новую дату посещения театра – на всех столиках в ресторане есть открытка с репертуаром на целый месяц. В качестве приятного бонуса по пятницам и субботам для посетителей играет живая музыка: здесь можно послушать аккордеон, или классическую гитару, или саксофон.

Ресторан с душой

Второй аспект, который отличает «Премьеру», – это максимально дружественная атмосфера, считают в заведении.

– Наши официанты не стоят перед гостями по стойке смирно, улыбаются не натянутой дежурной улыбкой. Они ко всем проявляют искренний интерес: общаются с каждым в течение вечера, интересуются настроением, впечатлениями от заказанных блюд. И это очень подкупает: когда чувствуешь себя не просто клиентом, а именно желанным гостем. Поэтому нам и говорят, что от нас уходить не хочется – настолько здесь душевно, –пояснил Владимир.

Душевность исходит не только от персонала ресторана, её подчёркивает уютный, но в то же время оригинальный интерьер. Например, большой дубовый стол в центре зала, который может объединить вокруг себя компанию до 30 человек, напоминая гостям о давней традиции собираться на трапезу за одним столом. Это тоже очень нравится гостям.

В «Премьере» отмечают, что душевное тепло, которое так ценят посетители, идёт и от собственников бизнеса, которые по-настоящему «пропитаны» своим театрально-гастрономическим проектом и являются его творческим двигателем.

– А когда есть такое душевное общение, люди придут в ресторан ещё не раз – и сами, и другим обязательно порекомендуют, – уверен управляющий.

Кухня с авторским «звучанием»

Но, наверное, главной особенностью «Премьеры» является кухня. Яркий и харизматичный шеф ресторана Сергей Михно сделал ставку на, казалось бы, знакомые каждому, привычные блюда, но в его авторском исполнении они приобретают совершенно новое звучание.

– Да, в нашем меню есть борщ – но такого, как у нас, ты нигде не попробуешь, – утверждают в ресторане. Или, к примеру, тот же салат «Мимоза» в театральном ресторане готовят не так, как принято в большинстве других заведений, а с копчёным муксуном или байкальским эндемиком – голомянкой.

Эксклюзивность меню придают и такие факторы, как «своя» сыроварня, где готовят сыры исключительно для «Премьеры», а также наличие собственной коптильни для приготовления не только мяса и рыбы, но даже соусов.

Гордятся в ресторане и разными видами собственного хлеба, который делают без дрожжей, а только на закваске, и авторскими десертами, «во главе» которых, по оценкам гостей, стоит «фантастическая» ром-баба.

Команда с вау-эффектом

Шеф ресторана Сергей Михно – ещё одна достопримечательность «Премьеры». Это очень творческий человек, со своим нестандартным подходом к работе, которого хорошо знают иркутяне, предпочитающие гастрономию с вау-эффектом. Он одним из первых запустил в Иркутске молекулярную кухню, учился в Новой Зеландии, Малайзии, постоянно повышает свой профессиональный уровень, учась у ведущих российских шефов. В «Премьере» он увидел для себя возможность реализовать проект с необычным концептом.

Сергей любит изобретать, совмещать несовместимое. К примеру, в тартаре он сочетает мясо – говяжью вырезку – с рыбой – копчёным угрём – и соусом смоук. Это был рискованный эксперимент, отмечает его коллеги, но блюдо понравилось гостям. Ещё одна «фишка» шефа – шоу-подача блюд: например, под звуки фанфар он вывозит на тележке запечённый окорок, эффектно поджигает, красиво разделывает мясо, общается с гостями. Такая «театрализация», конечно, никого не оставляет равнодушным, в том числе и искушённых фуд-блогеров.

Вокруг Сергея Михно собралась команда истинных единомышленников, и это не просто шаблонные слова, говорит управляющий «Премьерой».

– Есть фраза, что любовь – это когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. По этому принципу мы и подбираем персонал: если человек смотрит в ту же сторону, что и мы, то он – с нами. Мы все – фанатики своего дела в хорошем смысле, и благодаря этому ресторан «Премьера» становится всё более успешным, особенно учитывая тот факт, что в 130-м квартале очень серьёзная конкуренция. Но мы – на устах, о нас говорят, причём не только в Иркутске. Наверное, 90% гостей приходят в «Премьеру» по рекомендации. Это лучшая реклама для нас. Значит, мы движемся в правильном направлении.

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