В декабре Ингосстрах Банк начисляет кешбэк до 10% за подарки и сувениры к Новому году

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус, которая реализуется совместно Инго Экосистемой и Ингосстрах Банком, получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий.

В преддверии подготовки к новогодним праздникам Ингосстрах Банк позаботился, чтобы клиенты могли порадовать близких подарками и получить приятную экономию по ИнгоКарте. В декабре 2024 года бонусная категория месяца «Книги и сувениры»: за оплату премиальной, стандартной или цифровой ИнгоКартой вернется 5% от суммы трат. При подключении подписки Инго можно увеличить кешбэк по ИнгоКарте до 10%.

Кешбэк Ингорублями начисляется при оплате в книжных магазинах, магазинах подарков и сувениров с МСС-кодами: 2741, 5111, 5192, 5942, 5994, 5947.

Накопленные Ингорубли легко обменять на выгодные предложения у партнеров, среди которых представлены Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие.