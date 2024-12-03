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Губернатор Игорь Кобзев провел ряд встреч в Москве

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в семинаре «Здравоохранение страны: сегодня и завтра» по вопросам завершения национального проекта «Здравоохранение» и старта новых нацпроектов. Семинар провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Вице-премьер рассмотрела с губернаторами особенности организации первичной медико-санитарной помощи, скорой и неотложной медицинской помощи, специализированной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Отдельное внимание было уделено медицинским кадрам, вопросом финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям, а также новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года.

«Повышение рождаемости, снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 81 года к 2036 году – это национальные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Для их исполнения в регионе ведется комплексная работа, которая включает реализацию нацпроектов и региональных программ, принятие различных антикризисных мер. Новый толчок к достижению этих задач, уверен, дадут и стартующие с 2025 года новые нацпроекты – «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья», – прокомментировал участие в семинаре Игорь Кобзев.

В Москве глава Приангарья также провел ряд рабочих встреч.

С заместителем министра транспорта Российской Федерации Алексеем Шило обсудили вопрос вывоза угольной продукции из Иркутской области. За девять месяцев 2024 года перевезено почти 2,6 млн тонн. Это 78% от показателя, установленного на год соглашением с ОАО «РЖД», то есть 3,3 млн тонн. Планируется, что до конца года соглашение будет выполнено в полном объеме. Стороны обсудили продолжение работы в следующем году. Кроме того, Игорь Кобзев проинформировал Минтранс о перевозке грузов цветной металлургии и доставке сырья, попросил держать на контроле вопросы бесперебойного снабжения сырьем предприятий непрерывного цикла.

Главной темой рабочей встречи Игоря Кобзева с министром энергетики России Сергеем Цивилевым стали актуальные вопросы энергоснабжения Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что приоритете остается надежность обеспечения потребителей электроэнергией и соблюдение интересов жителей, для которых электричество – единственный способ сохранять в домах тепло. Обсудили также формирование в регионе системообразующей территориальной сетевой организации. Необходимость определить такую организацию установлена федеральным законодательством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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