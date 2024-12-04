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ВТБ завершает интеграцию розничных клиентов «Открытия»

Как и планировал ранее ВТБ, до конца декабря клиентами объединенного банка станут около 2,5 млн розничных клиентов «Открытия». Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

В ходе двухлетней интеграции банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия» (770 млрд рублей) и портфель сбережений (более 940 млрд* рублей). 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».

«Сегодня мы на финишной прямой крупнейшей интеграции в истории отечественного банковского рынка. Миллионы клиентов «Открытия» уже присоединились к команде ВТБ, ощутив все преимущества обслуживания в едином банке: рекордные проценты по депозитам, кешбэк рублями, преимущества семейного банка, наши партнерские цифровые сервисы. Сделаем все, чтобы они остались с ВТБ надолго», — отметил Георгий Горшков.

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2 августа 2024

Активная интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ началась в конце мая этого года с запуском сервиса онлайн-перехода, которым воспользовались почти 2 млн человек. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты для этого не потребовалось. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» остались без изменений. Вкладчики могли оформить депозит или накопительный счет в ВТБ повышенными ставками. Всего в рамках онлайн-перехода клиентам банка «Открытие» были доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ.

* с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончанию срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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