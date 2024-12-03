ВТБ откроет новый офис в Ангарске

Развитие региональной сети остается одним из главных приоритетов ВТБ, которые записаны в стратегии банка до 2026 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» в преддверии форума «Россия зовет!» рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По словам топ-менеджера, в следующем году ВТБ откроет даже большее количество проектов, почти 600, так что «банк для всей страны» будет звучать громче. В Иркутской области в декабре откроется новый офис в Ангарске.

Он пояснил, что в лучшие годы до этой стратегии банк ВТБ открывал 50-80 точек в год, в этом году план – 345 проектов. Среди них есть и «легкие» форматы.

«Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки «Открытия», и будут точки Почта банка», – отметил Дмитрий Пьянов.