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Свой Банк повышает ставки по вкладам для корпоративных клиентов до 24%

С 3 декабря 2024 года Свой Банк поднимает ставки по вкладам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная доходность составит 24,0% годовых при оформлении депозита на срок от 181 до 270 дней.

Процентные ставки по срочным вкладам для бизнеса увеличены на 1,3–2,3% в зависимости от суммы и срока размещения средств. При оформлении депозита на срок от 30 до 90 дней доходность составит от 22,5% до 23,2%, от 91 до 180 дней — от 23,0% до 23,5%, от 181 до 270 дней — от 23,2% до 24,0%, от 271 до 366 дней — от 22,8 до 23,3%.

Вклад для бизнеса можно открыть на сумму от 300 тысяч рублей, а по депозитам от 400 млн рублей предусмотрены индивидуальные предложения. Количество депозитов на одного клиента не ограничено. Более подробную информацию о депозитах для корпоративных клиентов можно узнать на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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