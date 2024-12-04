​​​​​​​Самыми активными днями «Черной пятницы» в Иркутске стали среда и пятница

Ноябрь славится своими распродажами, и «Чёрная пятница» — один из самых оживлённых периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений, который ежегодно длится до двух недель. Однако в этом году её скорее стоит называть «Чёрным четвергом», поскольку большинство покупок в интернет-магазине МегаФона пришлось именно на этот день недели.

В дни проведения «Чёрной пятницы» россияне уделили шоппингу существенно больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днём недели стал четверг — 20% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующей по активности стала суббота, на которую пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место.

Примечательно, что россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стёкла и плёнки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни «Черной пятницы» стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников также лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также наушники собственной торговой марки МегаФона — Stellarway.

В Иркутской области активными днями «Черной пятницы» стали пятница и среда — по 19% всех покупок было совершено в эти дни недели, вторыми по покупательской активности были суббота и вторник — по 17% покупок. При этом на распродаже иркутяне приобретали в основном смартфоны, в топ-3 в регионе вошли устройства Honor, Samsung, Xiaomi.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (её еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов – в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

«”Чёрная пятница” — отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.