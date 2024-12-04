Кадровый голод утихает в Иркутской области

Соотношение спроса и предложения впервые за два года достигло нормы. Данные приводит сервис онлайн-рекрутинга hh.ru.

По итогам ноября соотношение спроса и предложения в Иркутской области впервые за два последних года зафиксировано на уровне 4,3 резюме на вакансию, что советует норме (здоровым для рынка труда считается диапазон 4,0 – 7,9 резюме на вакансию). По сравнению с показателями аналогичного месяца прошлого года индекс вырос на +1 п.п. (с 3,3 резюме на вакансию в ноябре 2023).

Данный тренд повторяется и в целом по стране: в ноябре соотношение спроса и предложения находится на уровне 4,2 резюме на вакансию, что соответствует границам нормы, а рост составил +0,8 п.п. (с 3,4 резюме на вакансию в ноябре 2023).

«Выравнивание индекса связано, прежде всего, с ростом активности соискателей. В Иркутской области за одиннадцать месяцев этого года объем открытых и обновленных резюме вырос на 21% к прошлому, и даже превышает динамику вакансий (она составила +16% год к году). Люди видят, что растет не только выбор работы, но и шансы улучшить свои условия труда, и, как следствие, готовность к переменам тоже нарастает. Цена риска сейчас оценивается ниже, чем выигрыш в случае успешной смены работы или даже профессии», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Несмотря на то, что соотношение спроса и предложения находится в норме, в Приангарье остается ряд направлений, в которых сохраняется дефицит кадров. В их числе «Розничная торговля» (2,2 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (2,4), «Строительство, недвижимость» (2,7), «Производство, сервисное обслуживание» и «Рабочий персонал» (по 2,8), «Сельское хозяйство» (2,9), «Добыча сырья» (3,1) и «Автомобильный бизнес» (3,4).