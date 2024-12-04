Застройщики сокращают число проектов в мегаполисах России

В пяти крупнейших городах страны не зафиксировано ни одного выхода новых объектов в открытые продажи в ноябре. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование bnMAP.pro.

В пяти городах с населением от 1 млн человек – Москве, Казани, Волгограде, Самаре и Уфе – новых проектов в открытую продажу в ноябре не выходило. В Санкт-Петербурге в ноябре стартовал один проект.

Согласно исследованиям аналитиков, в ноябре больше всего проектов стартовало в Новосибирске – четыре. Второе место разделили Краснодар и Хабаровск.

В этих городах в ноябре в продажу вышли три новых проекта. Но во всех трех локациях стартовало по шесть корпусов. По площади на первое место выходит Хабаровск, общая проектная площадь «стартов» 87,9 тыс. кв. м. На втором месте Краснодар – 73,3 тыс. кв. м, замыкает тройку Новосибирск – 67,6 тыс. кв.м.

Рост ключевой ставки и ставок по ипотеке на сегодняшний день вовсе не означают полную заморозку жилищного строительства. Новые проекты все равно будут, уверена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. Вопрос, по ее мнению, только в том, с помощью каких инструментов их можно будет реализовывать.