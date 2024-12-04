Круглый стол по вопросам инклюзии состоялся в Усть-Куте при поддержке ИНК и Благотворительного фонда Марины Седых

Вопросы защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обсудили на круглом столе в Усть-Куте. Организатором выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК) при содействии Благотворительного фонда Марины Седых.

Круглый стол был приурочен к Международному дню инвалидов. Участие в мероприятии приняли Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, представители ИНК, учреждений образования, здравоохранения, спорта, социального обслуживания, НКО Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского и Катангского районов, родители детей с ОВЗ. В режиме видео-конференц-связи к круглому столу присоединились советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алина Сохацкая, директор АНО «Иркутский центр абилитации» Серафима Мельник.

Участникам представили стратегическую программу «Сопровождение через всю жизнь», доклад об обеспечении прав детей-инвалидов, проживающих в северных отдаленных районах Иркутской области, опыт работы по оказанию ранней помощи семьям с особенными детьми. Также рассматривались вопросы, связанные с расширением доступной образовательной среды, психологическими аспектами инклюзии, дополнительным образованием как особым инклюзивным образовательным пространством.

Директор Фонда Марины Седых Лариса Богдалова рассказала о реализованных и запланированных совместно с ИНК мероприятиях по инклюзии. В частности, в рамках долгосрочной программы Фонда «Здоровье – детям» в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах на постоянной основе организуются выездные приемы врачей Ивано-Матренинской детской больницы. Также в Усть-Куте проходят выездные приемы врачей-сурдологов из Иркутской областной клинической больницы. При необходимости Фонд оплачивает пациентам проезд до места лечения в Иркутск и обратно. Кроме того, предусмотрены онлайн-семинары для родителей детей с ОВЗ, индивидуальные консультации с психологом.

В 2023 году «ИНК- Капитал», ИНК и дочерние общества присоединились к Национальному инклюзивному договору о расширении доступной среды и создании условий для людей с ОВЗ. В этом году «ИНК-Капитал» и уполномоченный по правам ребенка Иркутской области подписали соглашение о взаимодействии. Документ направлен на реализацию социально-значимых мероприятий для детей северных районов региона в сфере культуры, образования и здравоохранения, а также на совместное участие в мероприятиях по инклюзии.

По результатам круглого стола будет подготовлена резолюция, которую направят в местные и региональные органы власти, НКО, социальные и образовательные учреждения. Документ будет содержать предложения по дальнейшей работе, направленной на обеспечение прав детей с ОВЗ.