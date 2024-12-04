Число пеней и штрафов выросло за год в 2,5 раза

Это исторический рекорд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

К ноябрю 2024-го объем санкций по налоговым нарушениям составил 783 млрд рублей – это рекордная сумма как минимум за 10 лет. Сумма за десять месяцев в два с половиной раза больше показателя за аналогичный период 2023-го (297 млрд).

По данным ФНС, большая часть начисленного объема сложилась за счет пеней (они начисляются регулярно – например, за каждый день просрочки) – 735 млрд в этом году (против 243 млрд в прошлом). Практически все остальное – штрафы.

В нынешнем году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки в день, независимо от длительности просрочки платежей, объяснил юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий. Он добавил: в 2024-м уже с 31 дня задержки платежей сумма наказания будет определяться по ставке 1/150. Соответственно, это и увеличило объем доначислений, отметил эксперт.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год. и плановый период 2025–2026 годы, в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.