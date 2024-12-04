Бюджет Иркутской области на 2025-2027 годы принят в окончательном чтении

Объем доходов увеличен на 2025 год на 30,7 млрд рублей до 291,3 млрд рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов – на 32,1 млрд рублей (302,4 млрд рублей) и 33,9 млрд рублей (316,7 млрд рублей) соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Мы провели тщательную совместную работу по формированию бюджета. Он принимается в очень непростых условиях: cанкции, специальная военная операция. Но, несмотря на такую ситуацию, мы предусматриваем средства на развитие. Финансовые ресурсы запланированы как на завершение ранее начатых масштабных проектов, так и на новые проекты. Все социальные обязательства региона будут выполнены, поставленные задачи – реализованы, – подчеркнул в видеообращении к депутатам Законодательного собрания губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Предусмотрены средства на дорожную отрасль (+7,5 млрд рублей), развитие лесного хозяйства (+2,2 млрд рублей), формирование современной городской среды (+1,1 млрд рублей) и жилищное строительство (+0,7 млрд рублей). Также увеличены бюджетные ассигнования на развитие сельских территорий, туризма, молодежную политику и охрану окружающей среды.

На финансовую поддержку муниципальных образований Иркутской области будет направлено порядка 37% общего объема расходов бюджета (117,3 млрд рублей - в 2025 году). Межбюджетные трансферты распределены между муниципалитетами, что позволит оперативно заключать соглашения с региональными ведомствами и осуществлять конкурсные процедуры.

В целом расходная часть областного бюджета на 2025 год утверждена в объеме 298,9 млрд рублей, на 2026 год – 278,1 млрд рублей, на 2027 год – 288,7 млрд рублей.

Бюджетные инвестиции запланированы на 2025-2027 годы в объеме 73,4 млрд рублей, из них на 2025 год - 22,2 млрд рублей. Средства планируется направить на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы государственной и муниципальной собственности, а также инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры.

– По инициативе правительства Иркутской области ко второму чтению проекта бюджета были подготовлены поправки более чем 30 миллиардов рублей. Депутаты тоже сделали ряд поправок на 2,3 млрд рублей. Эти деньги направлены, прежде всего, на социальное обеспечение граждан, на здравоохранение, образование, а также дорожное строительство и другие направления. Ну и, конечно же, мы поддержали органы местного самоуправления в рамках проектов, которые ждут жители каждого муниципального образования, – подчеркнул председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

– В целом получился достаточно хороший сбалансированный бюджет. Мы видим перспективы по всем направлениям. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе: губернатора Иркутской области, коллег из правительства региона. И у нас есть очень хорошая новость для жителей: в следующем году мы, все вместе, увеличив сейчас поправками расходы бюджета, профинансируем инициативные проекты жителей. В 2025 году на эти цели будет направлена беспрецедентная сумма – более 1 млрд рублей, – подчеркнула заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.