АТБ улучшил программу лояльности для премиальных клиентов

С 1 декабря 2024 Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил бонусную программу «Премиум-бонус» для клиентов-держателей карт, выпущенных в рамках программ банковских услуг «Статус» и «Статус Плюс». Владельцам премиальных карт стал доступен выбор 4 категорий повышенного кэшбэка вместо одной.

Клиенты могут выбирать, как получать кэшбэк: 7% в 4 категориях или 7% в 3 категориях и 1% за остальные покупки.

Замена категорий возможна раз в месяц, а начисление кэшбэка в виде баллов будет выполняться с первого числа следующего месяца. Соответственно, выбранные в декабре 2024 года категории начнут действовать в январе 2025 года.

Отслеживать историю начисления бонусных баллов и конвертировать их в рубли (1 балл равен 1 рублю) клиенты могут в разделе «Кэшбэк и бонусы» мобильного приложения АТБ банк. Необходимый минимальный транзакционный оборот для начисления баллов – не менее 5 000 рублей в месяц. Максимальная сумма баллов на бонусный счёт премиальных клиентов с учётом баллов по иным бонусным программам банка и максимальная сумма конвертации начисленных баллов в рубли в месяц составляет 10 000 баллов.

Более подробную информацию можно получить на странице программы «Статус», у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).