АТБ запускает вклад «Новые деньги» со ставкой до 24%

С 3 декабря в депозитной линейке Азиатско-Тихоокеанского банка появился вклад «Новые деньги» с повышенными процентными ставками при вложении клиентами новых средств, которых не было на счетах и вкладах в банке за 90 дней до даты открытия вклада. После внесения денежных средств на счет в АТБ клиент может воспользоваться предложением и оформить депозит в течение 10 дней.

Максимальная доходность вклада «Новые деньги» составляет 24% годовых при открытии на три года. Разместить средства на депозите можно на любой срок от 2 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма – 50 000 рублей, вклад без возможности пополнения и частичного снятия, с выплатой процентов в конце срока. Предложение актуально для действующих и новых клиентов.

Открыть вклад «Новые деньги» возможно в офисах АТБ.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить более детальную информацию об условиях вклада «Новые деньги» и рассчитать доходность можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).