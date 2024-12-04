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Альфа-Банк награжден за бизнес-прорыв в MLM-индустрии

Проект Альфа-Банка «Свой в Альфе» признан лучшим в номинации «Старт года: за расширение сферы применения MLM-модели». Награда была вручена на MultiLevel Network 2024 — российском деловом форуме, посвященном MLM-бизнесу.

Альфа-Банк запустил проект «Свой в Альфе» в июне 2023 года — он стал первым в мире банковским MLM-каналом, построенным по стандартам многоуровневого сетевого маркетинга. Его ключевая задача — обучать людей финансовой цифровой грамотности.

Одно из преимуществ проекта «Свой в Альфе» — сообщество, участники которого обмениваются и делятся полученными знаниями с другими, рассказывают на личном опыте, как осознанно и выгодно пользоваться банковскими сервисами, а еще рекомендуют эти сервисы другим людям.

«“Свой в Альфе” — это гибкий, масштабируемый канал продаж, основанный на предпринимательском таланте нескольких десятков тысяч партнеров и на лучших финансовых продуктах Альфа-Банка. Такой симбиоз компетенций делает “Свой в Альфе” самым прорывным решением в модели дистрибуции розничных банковских продуктов», — отметил Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Развитие и масштабирование MLM-канала «Свой в Альфе» — одно из стратегических направлений банка в 2025 году. Партнерский проект уже позволил привлечь 1 миллион новых клиентов и таким образом вошел в топ-3 каналов привлечения новых клиентов в Альфа-Банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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