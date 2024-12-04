Альфа-Банк запустил умную камеру в приложении

Умная камера создана на основе технологии распознавания образов Computer Vision и сама «понимает», что пользователь хочет сделать в приложении банка. Больше не нужно отдельно запускать сканеры QR-кода, номера телефонов или реквизитов карты. Достаточно на главной странице приложения включить камеру, навести её на QR-код, квитанцию ЖКХ, номер карты или телефона.

Камера способна при плохом освещении считать информацию меньше, чем за секунду — даже если реквизиты написаны от руки. Пользователю достаточно просто выбрать счёт, с которого спишутся деньги. Это существенно сокращает время на оплату и исключает ошибки, которые могут возникнуть при ручном вводе.

«Мы активно инвестируем в технологии искусственного интеллекта, чтобы делать доступ ко всем сервисам быстрым и удобным, а пользовательский опыт — более комфортным. Цифровые сервисы должны быть максимально иммерсивными и интуитивно понятными пользователям. Умная камера — наш очередной шаг в этом направлении», — отметил Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.

Решение создано на движке российской ИИ-компании Smart Engines.