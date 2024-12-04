На второй конференции Альфа-Толк обсудили основные тренды ЦФА и итоги 2024 года

В Москве прошла конференция «Альфа-Толк: Курс на масштабирование», организованная Альфа-Банком. Мероприятие собрало ведущих экспертов и лидеров отрасли для обсуждения актуальных тем в области цифровых финансовых активов.

Модератором события выступил Дмитрий Аксаков (ВЭБ.РФ). Среди приглашённых спикеров были признанные эксперты рынка ЦФА, в том числе Алевтина Камелькова (Findustrial Consulting Group), Алексей Куприянов (ИБ «Синара»), Кирилл Пронин (ЦБ) и Ярослав Мурашкин (ПАО «Ростелеком»).

В ходе мероприятия активно обсудили вопросы, касающиеся развития ЦФА, их преимуществ и вызовов, с которыми сталкиваются бизнес и инвесторы. Участники конференции сосредоточили внимание на подведении итогов 2024 года, проанализировали достижения и вызовы, с которыми столкнулся рынок ЦФА:

Сейчас рынок ЦФА растёт в четыре раза быстрее, чем ожидали эксперты, а в 2025 году — продолжит масштабироваться и может превысить 1 трлн рублей.

Крупные компании чаще всего используют ЦФА в качестве удобного аналога облигаций — можно быстро привлечь капитал.

Возможности ЦФА шире — доходность можно привязать к стоимости актива компании. Для добывающих компаний — к котировкам драгметаллов, для киностудии — к прибыли с проката, для застройщика — к цене на м².

Компании будут чаще использовать ЦФА для маркетинга. Например, при покупке ЦФА музея можно будет не только поддержать интересную выставку, но и получить билет на неё.

Еще один из обсуждаемых укрепляющихся трендов — ЦФА на недвижимость, причем разных типов — как жилую, так и коммерческую. ЦФА дали возможность поэкспериментировать с правом владения недвижимостью в цифровой форме, что заинтересовало застройщиков.

«ЦФА значительно влияют на финансовый рынок, занимая собственные ниши. Сейчас формируется новый класс продуктов и инвесторов, которые на обычном брокерском рынке отсутствуют. Что есть у ЦФА и чего нет у облигаций — возможность для продвижения бренда. Это хороший инструмент для раскрутки и повышения узнаваемости. Еще один фокус ЦФА — это продажи. Призываем бизнес воспринимать ЦФА не просто как инструмент долгового рынка — с помощью них можно синхронизировать ожидания от использования инструментов как для финансового директора, так и для маркетологов, отвечающих за дистрибуцию и продвижение бренда и продукции. Неважно, речь о квадратных метрах, одежде или кино», — поделился Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.