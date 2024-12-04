Альфа-Банк вручил 2,5 млн рублей победителям конкурса инноваций в образовании на реализацию проектов

Главный приз — 1 000 000 рублей — получил проект «Диплит». Это виртуальный репетитор для подготовки к экзаменам по математике, основанный на искусственном интеллекте. Проект готов 24/7 помогать школьникам 8-11 классов подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ и других видов тестирований.

Победителями специальных номинаций от Альфа-Банка стали проекты: «Чемпионат по финансовым играм для школьников», «Секреты параграфа» (ИИ-помощник в обучении) и «ФудСовет» (игра, развивающая предпринимательские навыки и пищевую грамотность). На их реализацию Альфа-Банк выделил по 500 000 тысяч рублей. Эти проекты, которые развивают у молодежи близкие Альфа-Банку ценности: технологичность, продуктивность, разумное и бережное использование всех ресурсов.

«Ни для кого не секрет, что сейчас усиливается конкуренция HR-брендов. Наша цель — растить и привлекать квалифицированных специалистов. Поэтому для нас очень важно сотрудничество с вузами и образовательной системой в целом. И мы вкладываем в это направление много ресурсов. Конкурс инноваций в образовании для нас также возможность поддержать перспективные проекты и быть в курсе самых актуальных решений и трендов в обучении», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Одиннадцатый сезон КИВО при партнерстве Альфа-Банка и ВШЭ стал самым масштабным за всю историю конкурса. Участие приняли более 100 университетов от Калининграда до Владивостока. Было подано более тысячи заявок от более чем 3 тысяч преподавателей, методистов, студентов, репетиторов, лидеров EdTech-стартапов со всей страны. Самому младшему участнику было всего 13, самому старшему — 80 лет.

«Образовательные инновации требуют длинной воли. Инновация — это не то, что выстреливает за месяц или за год, это процесс, который может занять пять и более лет. В это время необходимо активно развивать свою идею, работать над её реализацией и доказать её значимость. Только при таком подходе можно добиться поддержки образовательной среды и раскрыть реальный потенциал проекта», — прокомментировал Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ.