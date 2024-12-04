«Цифра банк» объявляет акцию «Накопительный счет Комбо» с повышенной ставкой до 20,5%

Приветственная ставка по счету «Накопительный счет Комбо» составляет 19% годовых для всех клиентов на срок от 1 до 90 дней включительно, кто оформил с 01.12.2024 Договора кредита по продукту «Карточный овердрафт для клиентов ООО «Цифра банк». Приветственная ставка начисляется с первого дня, следующего за днем открытия накопительного счета, на сумму ежедневного остатка на счете. Счет не ограничен по срокам, максимальным и минимальным остаткам и предусматривает возможность пополнений и списаний без ограничений и потери процентов. Открытие Накопительного счета возможно только в Мобильном Банке в момент заключения Договора кредита по продукту «Карточный овердрафт для клиентов ООО «Цифра банк».

Для подключения услуги овердрафт по Комбо Цифра карте необходимо подать заявление на открытие кредитного лимита по карте, получить положительное решение и проставить две галочки в соответствующих разделах при подписании Кредитной документации.

Для участников акции «Повышенный процент по Накопительному счету Комбо» предусмотрена дополнительная к действующей ставка в размере 1,5% в зависимости от выполнения условий по общей сумме Расходных операций по Счету кредита по продукту «Карточный овердрафт для Клиентов ООО «Цифра банк» в период Срока проведения Акции. Дополнительная ставка действует для клиентов, совершивших расходные операции по кредитному продукту «Карточный овердрафт для Клиентов ООО «Цифра банк» за расчетный период на сумму от 30 тыс. руб.

Таким образом, максимальная эффективная ставка по «Накопительному счету Комбо» достигает 20,5% годовых.

Проценты на остаток по Накопительному счету выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца. Повышенная ставка начисляется на сумму ежедневного остатка по Накопительному счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно.