«Цифра банк» повысил ставки по накопительному счету и вкладу «Свободный»

«Цифра банк» с 21 ноября 2024 года изменил тарифы «Накопительного счета 3.0» и вклада «Свободный» в части увеличения ставок.

Базовая процентная ставка по накопительному счету для действующих клиентов «Цифра банк» увеличена до 12% годовых в рублях.

Для новых клиентов:

с 1-го по 60-й день с момента открытия первого накопительного счета, действует ставка 18%

с 60-го по 120-й день для новых клиентов действует ставка 16,5%

начиная с 121 дня действует базовая ставка – 12%

Новым считается клиент, открывший первый счет в банке не ранее 01.03.2024 года и не имевший ранее накопительных счетов, открытых в «Цифра банк».

Ставка для новых клиентов начисляется на сумму ежедневного остатка по счету, не превышающего 1 000 000 руб. включительно. На сумму свыше 1 000 000 руб. начисляется базовая процентная ставка

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца. Первым считается день, следующий за днем открытия «Накопительного счета 3.0».

Открыть накопительный счет можно в рублях на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Также с 21 ноября процентная ставка по вкладу «Свободный» увеличена до 17,4% годовых, таким образом эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов выросла до 19%.

Минимальная сумма вклада определена в размере 100000 руб. Вклад можно открыть сроком на 395 дней. Минимальная гарантированная процентная ставка составляет от 18,9% годовых. При досрочном изъятии вклада проценты по вкладу пересчитываются, исходя из ставки 10,5% на сумму вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца. Проценты капитализируются путем причисления к сумме вклада. Возможность пополнения не предусмотрена.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам: «Накопительный счет 3.0» и вклад «Свободный».