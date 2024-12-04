Альфа-Банк запустил акции для предпринимателей с сервисами Яндекса

Альфа-Банк продолжает партнерство с Яндексом и запускает сразу несколько совместных акций для предпринимателей с сервисами Яндекса для бизнеса. Каждый предприниматель может получить до 75 тыс. рублей.

За сервисы Яндекс Go для бизнеса, включая Такси, Драйв, Еда, Лавка, Командировки и Заправки, предприниматели получат кэшбэк до 10% в месяц. Максимальная сумма кэшбэка за эти сервисы Яндекс Go для бизнеса — до 60 тыс. рублей в месяц. А для тех, кто впервые запускает рекламную кампанию в Яндекс Бизнесе, кэшбэк составит 50%. Максимальная сумма в этом случае — 15 тыс. рублей.

Воспользоваться акциями могут все корпоративные клиенты Альфа-Банка и новые клиенты Яндекс Бизнеса и Яндекс Go для бизнеса.

«Мы всегда предлагаем предпринимателям лучшие условия, в том числе и в рамках таких партнерств. В прошлом году мы реализовали большое количество проектов с сервисами Яндекса для бизнеса, в этом — расширили линейку совместных предложений. А в дальнейшем у предпринимателей появится еще больше возможностей для получения выгоды», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.