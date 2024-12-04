Продукты Альфа-Банка доступны 95% населения России

Это стало возможным благодаря развитию собственной службы доставки банка.

Альфа-Банк продолжает устанавливать стандарты удобства и скорости доставки: в 2024 году сотрудники банка доставляли более 1 млн банковских карт ежемесячно в 27 тысячах населенных пунктов России, включая самые удаленные регионы.

Сегодня продукты Альфа-Банка доступны 132 миллионам человек – 95% населения страны. Карты доставляются по всей стране – от мегаполисов до самых необычных мест: на горнолыжные склоны, пляжи, в труднодоступные поселки, куда можно добраться только по воздуху, воде или вездеходом, вроде высокогорного Билибино или села Житное, доступное только на пароме.

В крупных городах доставка карты осуществляется в день заказа или на следующий день, а в отдельных случаях — всего за 5-10 минут. Это стало возможным благодаря собственной системе маршрутизации Альфа-Банка на основе искусственного интеллекта, которая за 90 секунд распределяет заявки с учётом графиков сотрудников, их местоположения, маршрутов, дорожной обстановки и специфики населенного пункта.

Снабжение сотрудников осуществляется через собственную систему из 145 логистических центров. На территориях, где логистических центров нет, Альфа-Банк делает акцент на внешние системы логистики. Это позволяет осуществлять порядка 50 тысяч доставок в день.

«Мы делаем всё, чтобы клиентам было удобно. Более 7 тысяч сотрудников доставляют карты иногда быстрее, чем пиццу, — это стало возможным благодаря современным технологиям и мощной инфраструктуре. Альфа-Банк делает банковские услуги ближе, быстрее и удобнее для миллионов россиян — где бы они ни находились», — отметила Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.

95% карт доставляются в неименном формате, что исключает задержки. Закрепление карты за клиентом происходит при встрече, где сотрудники также могут подключить дополнительные услуги или продукты через мобильное приложение.