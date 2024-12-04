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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков на первичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему ипотечного кредитования на первичном рынке – итоги первых 10 месяцев 2024 года подвела Русипотека. Всего в период с января по октябрь Банк Уралсиб выдал более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на приобретение нового жилья на общую сумму 13,4 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках программ, субсидируемых государством. Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwG55uS

/ Сибирское Информационное Агентство /
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