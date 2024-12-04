Министерство промышленности Беларуси поддержало планы иркутской компании локализовать в республике производство медицинской продукции

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей на XVIII Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге поддержал инициативу иркутской компании «Медтехсервис» по открытию в Союзном государстве производства глюкометров и тест-полосок. Об этом он заявил во время визита на стенд Иркутской области.

«Я знаю, что ваше предприятие не первый год занимается поставками этой продукции на внутренний рынок, успешно реализуя задачи импортозамещения. Мы всячески поддерживаем намерение «Медтехсервиса» локализовать производство в Республике и окажем необходимую поддержку», – заявил Денис Бакей.

Помимо «Медтехсервиса» на коллективном стенде Иркутской области, организатором которого выступил региональный Фонд развития промышленности, свою продукцию представляли Иркутский завод гусеничной техники, завод «ИрМаш», научно-производственное предприятие «Полюс-НТ», а также группа компаний «Фармасинтез» и группа компаний «Илим», которые выступили генеральными партнерами экспозиции.

«Мы впервые участвуем в форуме-выставке «Российский промышленник». Решение представить здесь ведущие производственные предприятия Иркутской области из различных отраслей принял Губернатор Игорь Кобзев. На фоне международных событий и санкционного давления большая работа ведется в направлении развития промышленного сектора, в первую очередь – в направлении импортозамещения. И у Иркутской области есть достижения в этом направлении, которые мы презентовали коллегам и партнёрам», – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Так, «Фармасинтез» представил свою новейшую разработку – противоспаечный препарат «Серогард», который на текущий момент является уникальным в своём роде во всем мире. ИЗГТ впервые продемонстрировал широкой публике серийный образец колесного болотохода. «ИрМаш» презентовал многопрофильную гидравлическую платформу для экскаваторов.

«Могу смело утверждать, что наш стенд был одним из самых популярных на экспозиции – в том числе за счет разноплановости представленных здесь компаний. Интерес к участникам был очень большой: у нас к концу последнего дня не осталось ни одного экземпляра раздаточных материалов. Всё это стало возможным благодаря поддержке как Правительства Иркутской области, так и генеральных партнёров экспозиции — ГК «Илим» и ГК «Фармасинтез», – отметила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Представители Иркутской области также участвовали и в деловой программе форума-выставки. В частности, начальник управления промышленности областного Министерства экономического развития и промышленности Сергей Какаулин выступил на заседании Высшего горного совета Ассоциации «Горнопромышленники России».

«Ассоциация намерена проанализировать баланс спроса и потребления минерального сырья в рамках реализации новых национальных проектов. Договорились, что на следующей неделе представители Ассоциации приедут с визитом в Иркутск, чтобы совместно провести оценку состояния материально-технической базы в отрасли», – объяснил Сергей Какаулин.

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