Корпоративный «РУСАЛ-класс» запустили в ИРНИТУ

В ИРНИТУ открыли корпоративный «РУСАЛ-класс», в нем будут обучаться 29 десятиклассников школы №5 Шелехова. Цель совместного проекта РУСАЛа с ИРНИТУ – привлечь молодых людей к инженерным профессиям, подготовить кадры в интересах металлургии.

С запуском профильного класса воспитанников поздравила начальник отдела развития персонала и корпоративных программ Иркутского алюминиевого завода Ольга Кремлева: «В ходе обучения ребята познакомятся с ведущим вузом региона, перспективными профессиями, по-настоящему погрузятся в студенческую жизнь. По итогам проекта каждый определится с профессиональной траекторией, станет более открытым и коммуникабельным».

В течение двух лет для старшеклассников организуют несколько очных смен на площадке Иркутского политеха. Программа предусматривает углубленное изучение физики и химии. Знания, полученные в профильном классе, помогут ребятам поступить в университет и начать трудовую деятельность в РУСАЛе в качестве молодого специалиста.

«О наборе в профориентационный проект нам сообщили в сентябре. Я воспринял это предложение, как возможность улучшить знания под руководством преподавателей университета. Среди дисциплин мне нравятся биология и физика. Биология дается легко, а физика привлекает своей сложностью. Уверен, что обучение в «РУСАЛ-классе» поможет получить востребованную инженерную профессию, стать высокооплачиваемым специалистом», – Кирилл Медведев, десятиклассник.

Привлечение молодежи – ключевое направление социально-общественной деятельности РУСАЛа. «РУСАЛ-класс» – это один из широкого спектра образовательных проектов компании. Для талантливых учеников 8-11-х классов, увлеченных естественно-научными предметами, компания проводит всероссийскую олимпиаду «13-й элемент. ALхимия будущего». Для поддержки активных студентов, которые создают новое, экспериментирует, разрабатывают технологии или решения, разработана система мотивации, основанная на стипендиальном поощрении. За хорошую учебу перспективные студенты в течение учебного года получают дополнительную ежемесячную стипендию от РУСАЛа. Молодые специалисты также не остаются без внимания, получая помощь в рамках корпоративной программы «Новое поколение». Им доступна оплачиваемая стажировка на предприятии РУСАЛа.